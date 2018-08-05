У певчей церковного хора угнали в Петербурге Lexus за 6 млн

Хористка православной церкви пала жертвой угонщиков в Петербурге. По их мнению, женщина вела себя вызывающе, приехав погостить на черном Lexus за шесть миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, автомобиль с самарскими номерами похитили накануне вечером с Рыбацкого проспекта. Lexus LX450 принадлежит 52-летней певчей хора Вознесенского собора, приехавшей навестить сына. Покупку она оформила меньше года назад.

В багажнике лежал велосипед Land Rover, также к услугам угонщиков представлен полный пакет документов на машину, их они могут найти в бардачке.

Полиция Невского района возбудила уголовное дело по статье 158 УК «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».