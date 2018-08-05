Неисправный светофор оставил две новые станции метро Петербурга без движения

Поезда от станции метро Петербурга «Приморская» до «Беговой» остановились на 10 минут из-за неисправного светофора.

Как сообщает пресс-служба городской подземки 5 августа, движение на части зеленой линии остановилось около 11 утра. В тоннеле сломался светофор, пока его чинили, нельзя было доехать с «Приморской» до двух новых станций – «Новокрестовской» и «Беговой». Спустя 10 минут движение восстановили.

Станции, напомним, открыли перед чемпионатом мира по футболу. После окончания соревнований на «Беговой» работы продолжили, но по ночам.