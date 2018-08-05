Центр Петербурга стоит в пробках из-за бегунов. Запрещена парковка, общественный транспорт идет в объезд

На центральных улицах Северной столицы с 8 утра воскресенья поэтапно перекрывается движение для участников международного легкоатлетического полумарафона «Северная столица».

Как ранее сообщала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с забегом до 11:45 будет закрыта для машин набережная Кутузова от Троицкого моста до набережной Фонтанки, до 12:55 – четная сторона набережной Фонтанки от набережной Кутузова до Невского проспекта, до 11:45 – Суворовская площадь, до 12:20 – набережная Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до Садовой улицы, до 12:05 – Садовая улица от набережной Мойки до Невского проспекта, до 12:40 – Невский проспект от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта, до 12:15 – проезд вдоль Марсова поля, до 12:20-12:40 – Царицынский проезд, четная сторона набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Инженерной улицы, Инженерная улица от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, четная сторона площади Искусств и Михайловская улица.

До 12:30 в воскресенье запрещена парковка на Английской, Дворцовой и Университетской набережных, Биржевой площади и прилегающих улицах. Нельзя останавливаться и на части Каменноостровского проспекта и других улицах на Петроградской стороне.

Также из-за полумарафона изменили маршруты трамваи № 3, 6, 40, 48 и троллейбусы № 5, 9, 10, 11, 17, 31. До часа дня закрылось трамвайное и троллейбусное движение по Невскому проспекту, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, набережной реки Карповки, Каменноостровскому проспекту и Садовой улице.