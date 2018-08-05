Тела убитых в ЦАР журналистов перед выдачей родственникам изучат российские следователи

Самолет из Парижа доставил в воскресенье в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов. Первыми их увидят сотрудники Следственного комитета.

После проведения таможенных процедур тела погибших были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил 5 августа Следственный комитет. Экспертиза поможет установить причины гибели журналистов. Как ранее сообщала супруга Орхана Джемаля Ирина Гордиенко — сколько это займет по времени сказать невозможно, поэтому дата прощания и похорон пока не называется.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании.