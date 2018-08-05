Над Югрой пронесся объект, похожий на метеор

Светящийся объект прорезал закатное небо над трассой Нефтеюганск – Сургут вечером 4 августа. Предположительно, это был метеор.

Видеозаписи, на которых видно несколько летящих друг за другом объектов разного диаметра, появились в соцсетях вечером в субботу. Метеор было видно в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа.

В региональном управлении МЧС уточняют, что точная природа явления неизвестна – конкретных сообщений в диспетчерскую службу не поступало, что именно летело – никто не знает.