Перед президентом Венесуэлы в Каракасе взорвался беспилотник. Ответственным за покушение Мадуро назвал президента Колумбии

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, взорвался в Каракасе в нескольких метрах от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава республики не пострадал, ответственность за покушения взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

Как сообщает El Nacional, взрыв произошел 5 августа на церемонии празднования 81 годовщины создания национальной гвардии, в момент покушения площадь в Каракасе была заполнена гвардейцами.

Мадуро остался невредим, по некоторым данным, ранения получили семь кадетов. Часть беспилотников была сбита.

Este video es la mejor muestra de lo que queda de la FANB y de que Maduro tiene razones para dormir muy asustado pic.twitter.com/O7QpxYNEus — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) 4 августа 2018 г.

Позже с заявлением о причастности к нападению в Twitter выступили представители подпольной организации «Фланелевые солдаты». Они заявили, что направили в сторону президентского дворца два беспилотника со взрывчаткой С4. Сам Мадуро считает, что ответственность за покушение несет его колумбийский коллега Хуан Мануэль Сантос. Колумбия отвергает какую-либо причастность к покушению. В настоящее время несколько человек из праворадикальных организаций уже арестованы. Часть организаторов, по словам венесуэльского лидера, находятся в США. Он выразил надежду, что Дональд Трамп поможет расследовать преступление.