В Дании впервые оштрафовали девушку, одетую в никаб

Штраф в размере около 10 тысяч рублей должна заплатить датчанка за ношение никаба в общественном месте. Полицию в торговый центр в датском городе Хорсхольм вызвала недовольная внешним видом девушки посетительница.

Об этом 4 августа сообщает The Guardian, издание уточняет, что вызову полиции предшествовал конфликт. 28-летняя девушка вызвала недовольство у другой посетительницы торгового центра, во время ссоры с мусульманки сорвали прикрывающий лицо головной убор. Когда подоспевшие стражи порядка приехали на место, нарушительница вновь надела никаб. Полицейские просмотрели записи в камер видеонаблюдения и выписали штраф в тысячу датских крон, это около 10 тысяч рублей. После ей предложили снять головной убор или покинуть общественное место, девушка выбрала второй вариант.

Закон, запрещающий закрывать лицо, в Дании вступил в силу 1 августа, парламент принял его в мае этого года. Аналогичные меры действуют и в Нидерландах.