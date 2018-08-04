В петербургские реки вновь сливают белую муть

Субстанцию белесого цвета заметили очевидцы в реке Карповка в Петроградском районе Петербурга вечером 4 августа. Такую же на вид жидкость весной сливали в Неву.

Как сообщают очевидцы, белая муть непонятного происхождения появилась на поверхности Карповки неподалеку от Иоанновского монастыря. На кадрах с набережной видно, что субстанцию сливают в реку из трубы, расположенной под водой.

Это не первый раз, когда подобную белую муть обнаруживают в реках Петербурга. Так, в апреле ее заметили на поверхности Невы. В реку она попадала из канализации.