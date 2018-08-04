Понедельник 6 августа обьявлен в Красноярске днем траура. Вопрос о материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе нефтяников «рассматривается»

Правительство Красноярского края опубликовало список из 18 человек, которые находились на борту пассажирского вертолета МИ-8 в момент крушения утром 4 августа. Траур по ним объявлен на понедельник.

В катастрофе в Туруханском районе Красноярского края погибли шестеро местных жителей, двое из них были членами экипажа, сообщается на сайте правительства региона. Пятеро из погибших уроженцы Ханты-Мансийского автономного округа, двое из Башкортостана, по одному человеку на борту вертолета оказались из Томской, Омской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии. Временно исполняющий обязанности Губернатора региона Александр Усс поручил правительству рассмотреть «варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края». Он же подписал распоряжение, которым 6 августа объявлено краевым днем траура.

Ранее компания «Роснефть» назвала действия экипажа вертолета «необъяснимыми». Связь с диспетчерами была исправна, о возможном столкновении с грузом второго вертолета летчика предупредили, утверждают представители компании. Катастрофа, напомним, произошла около шести утра по Москве. По предварительной версии следствия, МИ-8 взлетел через несколько минут после взлета второго судна, слишком сильно к нему приблизился и не смог увернуться от троса, которым к борту были прикреплены трубы. Вертолет задел его лопастями и упал с высоты около ста метров. Все 18 человек погибли.