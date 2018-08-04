Служу России. Стивен Сигал рассказал, почему счастлив стать послом российской воли

Киноактер Стивен Сигал поделился с журналистами мыслями о своем назначении специальным представителем внешнеполитического ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

«У меня всегда были очень сильные стремления сделать всё возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!» — говорится в сообщении, поступившем 4 августа в RT.

О том, что режиссер, музыкант и актер с тройным гражданском получил неоплачиваемую должность, сообщило на своих страницах в социальных сетях министерство иностранных дел России.

Указ о присвоении Сигалу российского гражданства президент Владимир Путин подписал 3 ноября 2016 года. Актер также является гражданином США и Сербии. В кинематографе Стивен Сигал 30 лет, его фильмография насчитывает больше 50 картин. Он восемь раз был номинирован на американскую премию «Золотая малина», которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе.