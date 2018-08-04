Стивен Сигал получил работу в российском МИДе

Американский актер, получивший российское гражданство в 2016 году, спустя два года нашел в России работу.

Об этом 4 августа сообщает российское внешнеполитическое ведомство. «Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей», – сообщили о новом амплуа актера в министерстве.

Отмечается, что Сигал займется развитием отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Должность американца – общественно-политическая, поэтому официальной зарплаты у гражданина России не будет.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», – резюмирует МИД.

Стивен Сигал – американский актер и мастер боевых искусств. 3 ноября 2016 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Сигалу российского гражданства. Также он является держателем американского и сербского паспортов.