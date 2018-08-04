Происшествия
Просидевшего неделю на склоне в Пакистане петербургского альпиниста Гукова привезли лечить в Москву
Санитарный рейс МЧС России доставил из Пакистана в Россию петербургского альпиниста Александра Гукова вечером 4 августа. Он смог добраться к московским медикам со второй попытки.
Как сообщает МЧС России, во время перелета из Исламабада в Москву состояние Гукова не ухудшилось, однако он нуждается в срочной высокотехнологичной врачебной помощи. На борту его сопровождали специалисты из Центроспаса (Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России) и центра медицины катастроф «Защита». Сейчас Гуков уже находится в специализированной больнице.
Спецборт Sukhoi Superjet вылетел в Пакистан накануне, 3 августа. Это была вторая попытка забрать альпиниста, первый вылет прервала угодившая в двигатель птица.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.