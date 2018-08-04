Просидевшего неделю на склоне в Пакистане петербургского альпиниста Гукова привезли лечить в Москву

Санитарный рейс МЧС России доставил из Пакистана в Россию петербургского альпиниста Александра Гукова вечером 4 августа. Он смог добраться к московским медикам со второй попытки.

Как сообщает МЧС России, во время перелета из Исламабада в Москву состояние Гукова не ухудшилось, однако он нуждается в срочной высокотехнологичной врачебной помощи. На борту его сопровождали специалисты из Центроспаса (Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России) и центра медицины катастроф «Защита». Сейчас Гуков уже находится в специализированной больнице.

Спецборт Sukhoi Superjet вылетел в Пакистан накануне, 3 августа. Это была вторая попытка забрать альпиниста, первый вылет прервала угодившая в двигатель птица.