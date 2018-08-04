Фестиваль Harley Days покорил Западный скоростной диаметр

В мотопараде, который прошел в Петербурге в рамках фестиваля «St.Petersburg Harley® Days» 4 августа, приняли участие почти 4 тысячи байкеров. Они проехали колонной по уникальному маршруту, который изменился впервые за семь лет. Это было сделано, чтобы показать участникам не только исторический центр города, но и новейшие достопримечательности современного Петербурга.

Стартовав с Дворцовой площади, участники через Васильевский остров выехали на ЗСД, влились в общий автомобильный поток и проехали мимо стадиона на Крестовском острове, «Лахта-центра» и пассажирского порта «Морской Фасад», чтобы финишировать на площади Островского.

Программа фестиваля в 2018 году состоит из более чем 20 активностей. Посетителей ждут Stunt Riding Show (трюковая езда) на Мотодроме, оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурс тату, конкурс мотошлемов, соревнования на скоростном стенде, киловое шоу ZUBRINOV. Есть и сюрпризы. В рамках «St.Petersburg Harley® Days» проходит интернациональный кулинарный и музыкальный фестиваль среди Chapter HOG, Harley Owners Group (клуб владельцев мотоциклов Harley-Davidson. В нем состоит 1,5 млн человек со всего мира).

Фестиваль «St.Petersburg Harley® Days» проходит в Петербурге ежегодно. В 2017 году по подсчетам организаторов на нем побывали 90 000 человек из 27 стран мира. Фестиваль занял 1 место Национальной премии «Russian Event Awards», как лучшее мероприятие в области событийного туризма. В 2018 году байкеры собрались в городе 2 августа, разъедутся мотоциклисты 5 числа.