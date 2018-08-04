Жару из Петербурга сносит ветром. К городу приближаются дожди

Порывы ветра в Северной столице усиливаются к вечеру 4 августа. Синоптики обещают дождливое воскресенье и начало недели.

О дождях и грозах ночью воскресенья, 5 августа, предупреждает жителей Петербурга региональное управление МЧС. По прогнозу синоптиков, ветер в городе будет дуть со скоростью до 10 м/с, во время грозы порывы будут усиливаться. Тем не менее вечер субботы 4 августа, согласно данным сервиса Яндекс.Погода, разгула стихии горожанам не обещает.

Ночью воскресенья город остынет до 18 градусов тепла, днем температура не поднимется выше 24 градусов. По долгосрочному прогнозу, жара до 28 градусов вернется в город лишь к четвергу, но дольше чем на пару дней не задержится.