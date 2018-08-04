Дзюба «отобрал» гол у Шатова, принёсший «Зениту» победу над «Арсеналом»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба решил оспорить авторство единственного гола в матче против тульского «Арсенала».

Игра 4 августа завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев: на 61 минуте прямым ударом со штрафного забил Олег Шатов. «Можно сказать, что я немного чиркнул по мячу? Чтобы Шатову было плохо, а то он так радуется! Я чиркнул — это мой гол!» – заявил Дзюба после игры.

Говоря более серьёзно, форвард отметил тяжёлый характер матча. «Было тяжело взламывать такую насыщенную и грамотную оборону «Арсенала». Ребята упрямые, я прекрасно их знаю. Мы все понимали, что получится такой матч. Рад, что победили. Счет, мне кажется, не отражает ход матча, мы могли забить и побольше, так что будем работать над реализацией», – подчеркнул Дзюба.

Дзюба, напомним, любит пошутить. На днях вместе с другим нападающим «Зенита» Александром Кокориным он устроил в Instagram баттл при помощи фотожаб друг на друга. Получилась почти настоящая любовная история.

На минувшем чемпионате мира Дзюба стал одним из лучших игроков сборной России. Во многом благодаря его трем голам национальная команда дошла до первого в своей истории четвертьфинала, где проиграла (2:2, 3:4 по пенальти) будущему финалисту – сборной Хорватии.