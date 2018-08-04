Тарифы за парковки оптимизируют. Час стоянки в Петербурге подорожает на полтора рубля

Плата за пользование парковкой должна дифференцироваться в зависимости от ее заполняемости, места размещения и назначения, времени и продолжительности использования. В случае, если свободных мест в центре Петербурга не останется, тем кто успел его занять платить придется почти 100 рублей за 20 минут.

Методические рекомендации по расчету тарифов 3 августа представило Министерство транспорта РФ. По логике чиновников плата должна снижать загрузку парковочных мест до оптимального уровня. Поэтому ключевым параметром является именно заполняемость. В частности, если на практике половина мест пустует, размещение автомобилей должно быть бесплатным.

При заполненности, например, в 55% базовый тариф в Санкт-Петербурге предлагается установить в размере 41 рубль за 20 минут стоянки, в Москве – 52 рубля, 90% – 97 и 133 рубля соответственно и так далее. Взимать плату в других городах и областях чиновники транспортного ведомства считают возможным, только если дефицит мест на муниципальных парковках превышает 15%.

За час стоянки будут взимать полтора базовых тарифа, больше часа – два. Таким образом, при загруженности в 55% с петербуржцев за 60 минут возьмут 61 рубль 50 копеек. Специальные коэффициенты устанавливаются в зависимости от типа транспортного средства. Кроме того, учитывать будут уровень зарплат в каждом муниципальном районе, сравнивая их с уровнем оплаты труда в целом по субъекту Федерации.

В Минтрансе также предлагают снижать тарифы за размещение автомобилей в непосредственной близости от конечных станций метро, крупных станций и пересадок наземного, в том числе железнодорожного транспорта. Новые рекомендации должны вступить в силу 30 декабря.

В настоящее время в пилотную зону платных парковок в Санкт-Петербурге входят 27 улиц, расположенные в границах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Базовый тариф за час стоянки легкового автомобиля составляет 60 рублей. Емкость платного парковочного пространства составляет 2,8 тысячи машиномест, а заполняемость по итогам 2017 года оценивается в 55,3%.

В конце июля Государственная дума приняла закон, по которому петербургских водителей можно будет штрафовать за неоплаченную парковку в платной зоне.