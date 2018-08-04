СМИ: Бутина была ближе к президенту США, чем предполагалось. Советник Трампа писал ей по-русски

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа, который собирался войти в его переходную команду, активно переписывался с россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в США в работе незарегистрированным иноагентом.

В распоряжении газеты Washington Post оказалась переписка Марии Бутиной и Джея Ди Гордона, которая свидетельствует о том, что россиянка якобы вплотную приблизилась к ближайшему окружению американского президента.

Познакомил их партнер Бутиной – Пол Эриксон, который помогал ей налаживать связи с представителями республиканской партии. Россиянку он представил как друга Национальной стрелковой ассоциации США и помощника зампреда Центробанка РФ. Гордон, как настаивал Эриксон, должен был войти в переходную команду Трампа и стать добавлением к встречам российско-американской элиты, которые в США намеревалась организовать Бутина.

Советник Трампа решил заинтересовать россиянку своим интервью российскому телеканалу RT, где он констатировал желание Трампа наладить отношения с Россией. В письмах Гордон не стеснялся писать на русском, используя фразы «Privyet Maria» и «Kak di la?». Кроме того, он приглашал россиянку на концерт и на свой день рождения.

В комментарии Washington Post Джей Ди Гордон подтвердил факт знакомства с Бутиной, отметив, что их контакты были «безобидными». Ее дело, настаивает политик, это всего лишь попытка очернить Республиканскую партию. Гордон также отметил, что россиянка познакомилась с большим числом американцев в попытке укрепить отношениях двух стран.

Марию Бутину задержали в США 15 июля. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.