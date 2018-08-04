Шесть очков Семака. «Зенит» продолжает побеждать с новым тренером

Победный гол воспитанника нижнетагильского футбола, откровенное везение команды из Тулы и триумф Сергея Семака. «Зенит» заработал первую домашнюю победу.

«Арсенал» в первом туре оформил ничью с «Динамо», играя с начала матча в большинстве. Команда из второй оружейной столицы России пережила основательные перемены по ходу межсезонья: для начала сменился главный тренер. Перезапустивший карьеру Артема Дзюбы Мидораг Божович ушел и туляков возглавил Олег Кононов, знакомый российским любителям футбола по работе в «Краснодаре».

Весь первый тайм «Зенит» утюжил. Футболисты «Арсенала» с мячом оказывались редко, чем невероятно расстраивали Кононова, который практически с первых минут раздраженно нарезал круги по технической зоне. Замена в стартовом составе Эрнани на Далера Кузяева основательно добавила созидательности «Зениту»: Кузяев перехватывал и отдавал, выводил партнеров на ударные позиции.

Во втором тайме характер игры не изменился: лучшим игроком на стадионе оставался фанатский Вираж. Игра у «Арсенала» стремилась к нулю, футболисты «Зенита» пытались придумать, что делать на последней трети поля. Решил стандарт: Олег Шатов пробил со штрафного, вратарь «Арсенала» Михаил Левашов откровенно потерял ворота. Гол. Шатов праздновал эмоционально.

На 64-й минуте судья Алексей Матюнин не поставил очевидный пенальти в ворота «Арсенала» за игру рукой одного из защитников. Футболиста «Зенита» Даниила Лесового, арендованного тульским клубом, заменил Зелимхан Бакаев.

На 74-й минуте диктор стадиона «Санкт-Петербург» Константин Анисимов объявил: на стадионе присутствует 47004 зрителя. На 81-й минуте Андрей Лунев неожиданно оказался в игре и отбил опасный удар по центру ворот. Незадолго до того выход один на один не реализовал левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин.

На 84-й минуте стопроцентный момент был и Дзюбы, и у вышедшего на замену Себастьяна Дриусси: Левашов лежа сумел поймать матч намертво с добивания аргентинца. Уже в компенсированное время Кристиан Нобоа опять же со штрафного смачно пробил в створ, но опять в порядке был Левашов. Финальный свисток застал хозяев в атаке: «Зенит», ногами Дзюбы, заработал угловой удар, который закончился позиционной борьбой у флажка.

«Зенит» Семака побеждает второй раз подряд на старте сезона, побеждает скромно, но главное в этот исторический момент – результат. Важная деталь – после финального свистка вся команда подошла к Виражу, который в ответ зарядил: «Сергей Семак, Сергей Семак!»

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»