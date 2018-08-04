Кадыров приехал на поминки Темерханова и попросил относиться к чеченцам как к россиянам

Глава Чечни вместе с сотнями жителей республики 4 августа посетил родственников умершего накануне Юсупа Темерханова. Он призвал относиться к чеченцам как к гражданам России.

О том, что Рамзан Кадыров приехал в родовое селение осужденного за убийство российского полковника сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Вместе с ним приехали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, депутат Государственной думы Адам Делимханов, председатель Парламента ЧР Магомед Даудовов. Делегация посетила траурную церемонию в мечети Гелдагана. «Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — цитирует издание чеченского лидера. «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки – гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!», – добавил Кадыров в своем канале в Telegram.

Темерханов умер в больнице в Омске из-за хронических болезней. Уже больше суток в Гелдаган приезжают люди со всей республики, чтобы выразить свои соболезнования. Когда состоятся похороны пока неизвестно.