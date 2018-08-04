Кадыров приехал на поминки Темерханова и попросил относиться к чеченцам как к россиянам
Глава Чечни вместе с сотнями жителей республики 4 августа посетил родственников умершего накануне Юсупа Темерханова. Он призвал относиться к чеченцам как к гражданам России.
О том, что Рамзан Кадыров приехал в родовое селение осужденного за убийство российского полковника сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Вместе с ним приехали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, депутат Государственной думы Адам Делимханов, председатель Парламента ЧР Магомед Даудовов. Делегация посетила траурную церемонию в мечети Гелдагана. «Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — цитирует издание чеченского лидера. «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки – гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!», – добавил Кадыров в своем канале в Telegram.
Темерханов умер в больнице в Омске из-за хронических болезней. Уже больше суток в Гелдаган приезжают люди со всей республики, чтобы выразить свои соболезнования. Когда состоятся похороны пока неизвестно.
Справка:
Юсуп Темерханов в 2013 году был осужден на 15 лет по обвинению в убийстве полковника российской армии Юрия Буданова. Он не признал себя виновным, показания против него давал секретный свидетель, чья фамилия до сих пор не названа. Буданова застрелили в июне 2011 года на выходе из нотариальной конторы в Москве. Темерханов якобы сделал 8 выстрелов. Бывший полковник был убит через два года после того, как вышел из тюрьмы после срока за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В колонии бывший военный провел шесть лет.