Путин подписал закон об увеличении рекламы на телевидении до 20% в час

Президент Владимир Путин подписал новый федеральный закон об изменениях в законодательство о рекламе. Теперь ее по телевизору станет значительно больше.

Раньше на рекламу нельзя было отводить более 9 минут эфирного времени в час. Но закон повышает лимит до 12 минут. То есть с 15% до 20% времени, следует из документа опубликованного на официальном портале правовой информации 4 августа. Он сразу же вступил в силу.

Телевидение серьезно помогает государству в продвижении непопулярной пенсионной реформы. Недавно «Фонтанка» посмотрела на старость сквозь призму федеральных каналов и узнала, что быть работающим пенсионером модно и легко.