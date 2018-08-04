Гол Шатова со штрафного принес «Зениту» победу в первом домашнем матче

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 2 тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» 4 августа в Петербурге. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Олег Шатов на 61 минуте, забивший прямым ударом со штрафного.

Таким образом, на счету «Зенита» теперь 6 очков. Петербуржцы продолжают возглавлять турнирную таблицу после двух туров. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде в рамках Лиги Европы против минского «Динамо» 9 августа. В РПЛ ближайшая игра состоится 13 августа также на выезде против казанского «Рубина».

Летом у «Зенита» сменился главный тренер: Роберто Манчини возглавил сборную Италии, а на его место пришел Сергей Семак.