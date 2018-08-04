Первый домашний матч «Зенита» посетили 47 тысяч болельщиков

Стала известна посещаемость первого домашнего матче футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2018/19. Как объявил диктор на стадионе «Санкт-Петербург» во время игры 2-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала», на трибунах собрались 47004 человека.

Ранее сообщалось, что были раскуплены все билеты на игру и ожидалось 50 тысяч человек. Тем временем, матч продолжается, «Зенит» выигрывает со счетом 1:0.

В прошлом году средняя домашняя посещаемость «Зенита» составила 44 тысячи зрителей – это был лучший результат в России и один из лучших в Европе.