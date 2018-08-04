Внедорожник влетел в толпу зрителей во время гонок в Удмуртии

Автомобиль УАЗ въехал в толпу болельщиков во время гонок у города Сарапул в Удмуртской Республике, одного из них пришлось госпитализировать, сообщает 4 августа RT.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин сообщил, что у машины открылся капот во время соревнований и водитель не справился с управлением. Пострадавший болельщик получил переломы и различные травмы, его забрала бригада скорой помощи.

В ГИБДД подтвердили факт аварии, материалы переданы в СК. Будет дана оценка обеспечению безопасности мероприятия. Территория соревнований была закрыта сразу после инцидента.