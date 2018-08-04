Артемий Лебедев придумал для «Зенита» новую рекламную кампанию. Она призывает прятать всё и бежать прочь

Футбольный клуб «Зенит» в рамках первого домашнего матча сезона 2018/19 объявил о старте новой рекламной кампании. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, ее автором стал эпатажный дизайнер Артемий Лебедев.

Кампания называется «Идет Волна» и призвана объединить все матчи «Зенита» в России и Европе общей идеей, олицетворяющей город, клуб и его болельщиков.

«Санкт-Петербург – город, где зародились морские традиции России, именно здесь строились первые в стране верфи и военно-морской флот Российской Империи. Стихия воды – одна из основ идентичности города на Неве – красивейшей из городских полноводных рек в мире. Сегодня ФК «Зенит» вместе с миллионами своих болельщиков продолжает чтить традиции и предает северной волне новый футбольный образ. Нас миллионы. Мы идем. Идет волна», – говорится в официальном пресс-релизе.

Интересно, что в своей яркой презентации новой рекламной кампании клуб призывает «прятать все и бежать прочь».

Стартовала новая рекламная кампания на первом домашнем матче «Зенита» в сезоне 2018/19 против тульского «Арсенала» 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Одной из ее частей стал красочный перфоманс в виде гигантского баннера, изображающего ладью.

Отмечается, что следующий матч «Зенита», который пройдет в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» пройдет под девизом «Волна идет на Минск» (хештэг в соцсетях #ВолнаИдетНаМинск).

В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей «Зенита» составила 44 тысячи зрителей. Это лучший показатель в России и один из лучших в Европе. Стадион «Санкт-Петербург» по итогам сезона 2017/18 принес клубу прибыль 1 млрд рублей. В новом сезоне сине-бело-голубые хотят довести эту цифру до 2 млрд рублей.

Артемий Лебедев – российский дизайнер и блоггер. Основатель одноименной дизайнерской студии. Известен он не только своими многочисленными работами, но эпатажным поведением. Например, в июле Лебедев, притворившись ЖЭКом, отремонтировал парадную в петербургском доме, где только что купил квартиру. В январе 2017 участвовал в теледебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. Лебедев также стал автором нового образа Российской футбольной премьер-лиги, чьим символом теперь является черный и очень суровый медведь.