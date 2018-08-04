Один человек госпитализирован после взрыва в новостройке на Королева

Окна квартиры в новостройке в Приморском районе Петербурга вылетели из-за взрыва газового баллона. В помещении днем 4 августа проводился ремонт.

Как стало известно «Фонтанке», во время проведения строительных работ в одной из квартир в доме по адресу Королева, дом 57, взорвался газовый баллон. Единственный пострадавший был госпитализирован.

Ранее очевидцы рассказали, что на третьем этаже в новостройке в Приморском районе взрывом выбило стекла и дверь на балконе.

Жилой комплекс «Граффити» на проспекте Королева строит компания «Ойкумена», до конца он еще не сдан. 53 дом был веден в эксплуатацию зимой 2016 года, здание не газифицировано.

Напомним, что это не первый раз, когда во время ремонтных работ происходит взрыв газа. 13 марта таким образом был частично разрушен дом на проспекте Народного Ополчения, где пострадали восемь квартир, а три человека оказались в больнице. Ранее 9 февраля на Репищевой улице на 12-ом этаже произошел взрыв при монтаже натяжных потолков.