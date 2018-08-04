Путин не выдаст пятилетний кредит Бастрыкину. Председатель СКР уходит по возрасту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ушел в длительный отпуск и может больше не вернуться, сообщает 4 августа «Росбалт». Ему прочат должность судьи Конституционного суда.

По сообщению информагентства, отпуск, предположительно, продлится до конца сентября – начала октября из-за большого количества неотгулянных дней. Обратно в СКР Бастрыкина будто бы не ждут, а само ведомство могут вернуть в подчинение Генпрокуратуры.

Отставку председателя связывают с коррупционными скандалами, которые коснулись его окружения. Ближайший товарищ-коллега Михаил Максименко получил за взятку 13 лет, замначальника службы безопасности комитета Александр Ламонов – пять, а бывший руководитель ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов недавно арестован.

В октябре 2016 года Forbes примерно с теми же формулировками и основаниями уже отправлял председателя в отпуск с последующей отставкой и анонсировал реорганизацию СКР.

На этот раз положение Александра Бастрыкина выглядит более удручающим. 27 августа ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания на гражданской службе, установленный федеральным законом № 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года.

Для служащих категории «руководители» из высшей группы должностей срок может быть продлен до 70-летия решением должностного лица, которое назначило служащего на пост. Таким лицом для Александра Бастрыкина является его однокурсник Владимир Путин. С желанием снова «продлить» председателя СКР президент не выступал.

О пользе возрастного ценза для госслужащих высшего уровня заговорили после съезда омбудсменов в мае 2018 года, на котором Бастрыкин сообщил о подготовке теракта в метро Петербурга через соцсеть Instagram.

Пост председателя Следственного комитета генерал юстиции бессменно занимал с лета 2007 года. С января 2011-го ведомство отделено от Генпрокуратуры и напрямую подчиняется президенту.

После увольнения Бастрыкин может занять кресло судьи Конституционного суда. Возрастной потолок отсутствует, а институт расположен в почти родном для Александра Ивановича Ленинграде-Петербурге.

Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко не смогла ответить на вопросы «Фонтанки» о последнем дне работы Бастрыкина и дальнейших планах после 65-летия.