В Чечне прощаются с убийцей Юрия Буданова. Скорбеть во двор родственников Темерханова стекается вся республика

Юсуп Темерханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, умер в городской больнице Омска от хронических болезней. С 3 августа к его дому в Чечне не прекращают приходить сочувствующие.

Как сообщает издание «Кавказский узел», в село Гелдоган, где будет похоронен Темерханов, приезжают тысячи людей со всего региона и соседней Ингушетии. Они выражают соболезнования родственникам погибшего, отреагировал на смерть чеченца и единственный в России чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов. «Пусть Аллах простит твои грехи», – написал боец в Instagram, сопроводив пост фотографией Темерханова.

Живущая в Париже уроженка Чечни Зара Муртазалиева опубликовала видео с церемонии прощания. «Каждый умрёт, но не каждый будет жить в памяти народа. Своих героев народ выбирает сам», – написала она в Facebook.

В настоящее время родственники умершего находятся в Омске, когда они смогут забрать тело и устроить похороны, пока неизвестно.

Юсуп Темерханов в 2013 году был осужден на 15 лет по обвинению в убийстве полковника российской армии Юрия Буданова. Он не признал себя виновным, показания против него давал секретный свидетель, чья фамилия до сих пор не названа. Буданова застрелили в июне 2011 года на выходе из нотариальной конторы в Москве. Темерханов якобы сделал 8 выстрелов. Бывший полковник был убит через два года после того, как вышел из тюрьмы после срока за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В колонии бывший военный провел шесть лет.