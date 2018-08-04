Поезд «Аллегро» встал в Левашово из-за упавшего на пути дерева

Скоростной поезд «Аллегро», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Хельсинки 4 августа, застрял в Левашово. Электрички идут с опозданием.

Поезд был задержан на перегоне Левашово – Белоостров около четырех часов дня. Причиной стало падение дерева из-за сильного ветра. «Задержка составит около 1 часа 10 минут», – сообщили «Фонтанке» в ОЖД и добавили, что специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержки поезда.

В августе 2016 года «Аллегро», также двигавшийся в Хельсинки, столкнулся с упавшим деревом. Исправление ситуации заняло больше суток и создало проблемы сотням пассажиров.

В начале августа стало известно, что пассажиропоток на поездах «Аллегро» за первые шесть месяцев года потерял 9,1% пассажиров. И почти настолько же выросла перевозка «Сапсаном». В Москву на высокоскоростном поезде отправились 2,6 млн человек, в то время как железнодорожный путь от Петербурга до Хельсинки проделали лишь 225 тыс. пассажиров.