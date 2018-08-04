В новостройке на Королева взрывом выбило балконные стекла и дверь

В одной из квартир дома в Приморском районе Санкт-Петербурга работают сотрудники МЧС. В помещении выбило стекла и дверную раму.

Как «Фонтанке» рассказали очевидцы, на третьем этаже в доме по адресу Королева, дом 57, 4 августа около четырех часов дня произошел взрыв. Его природа пока неизвестна. В результате происшествия на балконе одной из квартир выломало дверь, а стекло, утверждают очевидцы, отлетело на 15 метров от здания.

Пресс-службы МЧС и администрации Приморского района на звонки «Фонтанки» не ответили.