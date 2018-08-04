Эксперт по глобальному потеплению: долгая и сильная жара скоро станет нормой

Рокси Мэтью Колл, эксперт по глобальному потеплению из Центра исследований изменения климата Индийского института тропической метеорологии заявил, что аномальная жара, с которой столкнулись во всем мире, скоро станет обыденностью.

Его слова 4 августа приводит «Коммерсантъ». «Весьма вероятно, что длительные периоды жары станут интенсивнее — в ответ на увеличившиеся выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. Предположительно, увеличится не только число длительных периодов жары, но и их интенсивность и продолжительность. Но это не означает, что каждое лето будет подобно нынешнему», – считает ученый.

Ухудшение условий в ряде регионов мира может привести к деградации среды обитания, нехватке воды и ухудшить качество жизни обитающих там людей. Простых рецептов решений этой проблемы, по словам Колла, нет.

Временного облегчения удастся добиться, сажая лес между громадами бетонных зданий: это поможет быстрее сбить жар в ночное время, чтобы в городах было относительно прохладнее.

Жители Петербурга в конце июля также смогли сполна оценить все прелести жаркой погоды. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье изнуряющая жара в Северной столице должна смениться дождями и похолоданием до 21-23С градусов днем и 14-18С ночью.