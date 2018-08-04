Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии

Министерство обороны России заявило о разочаровании решением США раскрыть отправленное по конфиденциальному каналу письмо главы Генштаба Валерия Герасимова к американскому генералу Джозеву Данфорду.

Как сообщает 4 августа Lenta.ru, Россия предложила военному командованию США начать совместное восстановление Сирии, точнее, тех районов, которые уже контролируются правительством Башара Асада. Это необходимо, чтобы обеспечить возможность возвращения сирийских беженцев в родные места. Предложение было встречено крайне холодно.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — говорится в разосланном Минобороны в СМИ пресс-релизе, который подтвердил существование письма.

Недавно правительственные войска Сирии восстановили контроль над крупнейшим оплотом запрещенной в России группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дераа.