Делить имущество Петросяна и Степаненко будет помогать адвокат Путина, Сечина и патриарха Кирилла

Десять столичных квартир, антиквариат и прочее имущество, общей стоимостью около полутора миллиардов рублей, предстоит разделить между бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко их адвокатам.

Как сообщает 4 августа Lenta.ru, иск о разделе имущества подала Степаненко. Адвокат Петросяна Сергей Жорин уточнил, что юмористка хочет оставить супругу «чуть-чуть имущества», рассчитывая забрать весь антиквариат и предметы искусства и большинство квартир. Петросян предложил ей самостоятельно определиться с тем, что ей необходимо. Его адвокаты рассчитывают, что все будет поделено поровну.

Интересы Степаненко представляет Елена Забралова. Адвокат ранее защищала позицию Владимира Путина, когда иск о защите репутации к нему подали оппозиционеры Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Слова президента о том, что политики «поураганили в 90-х годах и утащили немало миллиардов» суд не счел поводом для разбирательств и иск отклонил. Забралова также выступала на стороне патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Жорин разводил фигуристку Марину Анисину с Никитой Джигурдой, работал с Егором Кридом, Тимати и рэпером Птахой.

Рассмотрение иска назначено на 6 августа.