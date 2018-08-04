«Зенит» назвал состав на первый домашний матч сезона с тульским «Арсеналом»
Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 2 тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».
С первых минут на поле 4 августа выйдут: вратарь – Андрей Лунев, защитники — Игорь Смольников, Бранислав Иванович (капитан команды), Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитники — Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Олег Шатов и Роберт Мак, в нападении — Артем Дзюба.
В запасе остались Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Луиш Нету, Илья Скроботов, Александр Анюков, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Матч пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 16:30.
Напомним, матч первого тура завершился победой «Зенита» над «Енисеем». Перед первой домашней игрой болельщики сине-бело-голубых приветствовали команду шествием на Крестовском острове.
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