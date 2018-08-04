Несколько тысяч фанатов «Зенита» отметили начало сезона маршем по Крестовскому с песнями и файерами

Фанаты футбольного клуба «Зенит» перед первым домашним матчем сезона 2018/19 против тульского «Арсенала» устроили зажигательный массовый проход к стадиону «Санкт-Петербург».

За два часа до игры 4 августа, около 14.30, несколько тысяч болельщиков с кричалками и зажженными файерами двинулись от метро «Крестовский остров» к арене. В первом ряду был растянут плакат «Гордость северной столицы». Шествие фанатов проходило под присмотром бойцов Росгвардии, но в процесс они не вмешивались и мероприятие обошлось без эксцессов.

Марш фанатов в честь первого домашнего матча сезона pic.twitter.com/yep1AQ296Z — Артем Кузьмин (@Artem_Kuzmin) 4 августа 2018 г.

Прошлый сезон «Зенит» завершил на пятом месте в чемпионате России. Это повторение худшего результата за 10 лет. Летом у клуба сменился главный тренер: вместо Роберто Манчини пришёл Сергей Семак.

Первый официальный матч под руководством Семака завершился победой «Зенита» над «Енисеем» на выезде со счётом 2:0.