Трамп продолжил «милую» переписку с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп ответил на августовское письмо своего северо-корейского коллеги Ким Чен Ына.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. «Сегодня у меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ён Хо на форуме АСЕАН. У нас состоялся краткий вежливый разговор. Наша делегация также получила возможность передать ответ Трампа на письмо Ким Чен Ына», — рассказал он 4 августа в Twitter.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 августа 2018 г.