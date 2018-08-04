В Псков из Петербурга приехала первая «Ласточка». В РЖД обещают ее разогнать

Между Северной столицей и Псковом с 4 августа начали курсировать скоростные поезда. Сейчас «Ласточка» преодолевает это расстояние за 3,5 часа, в РЖД планируют уложиться в три.

О планах разогнать поезд 4 августа на станции в Пскове рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров, его слова цитирует пресс-служба компании. Чтобы уложиться в три часа, необходимо улучшить инфраструктуру. Когда это будет сделано, Белозеров не уточнил. В разговоре с журналистами он также добавил, что в будущем планируется запустить и вечерние поезда — по нынешнему расписанию «Ласточка» отправляется в Псков и в Петербург только по утрам, то есть уехать в тот же день на скоростном поезде обратно пока невозможно.

Как уже писала «Фонтанка», на поезд можно купить три категории билетов – от 360 до 1500 рублей. В Северной столице «Ласточка» стартует с Балтийского вокзала в 6:55, в Псков пассажиры прибудут к 10:25. Из Пскова скоростной поезд отправляется в шесть утра и прибывает в Петербург в 9:30.