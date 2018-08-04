Подачу горячей воды в Калининском и Выборгском районах задержало ее плохое качество

В северных районах Санкт-Петербурга на день была задержана подача горячей воды из-за ее несоответствия санитарным нормам.

Как «Фонтанке» 4 августа рассказали читатели, часть домов на севере города оставалась без воды и после окончания испытаний, хотя ее обещали дать 3 августа после полутора недель отсутствия. «Когда вода будет – неизвестно», – сетовали горожане.

В ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» пояснили, что жители Выборгского и Калининского районов, действительно, должны были получить горячую воду еще вчера, однако специалисты предприятия ее не приняли из-за несоответствия СанПиНам, потребовав улучшить качество. В этом районе ГУП получает воду на котельные «Парнас» и «Парнас-4» от ТЭЦ-21, которая находится в ведении ТГК-1. «Сейчас мы добились приемлемого качества и около 16 часов она появится в домах жителей», – отметили в пресс-службе.