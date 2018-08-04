На Дворцовой полиция носит на руках активистов ЛГБТ. За радужные флаги внимания удостоились 29 человек

Людям в радужных одеяниях не место на Дворцовой площади, посчитала полиция и нежно набила автобус молодежью. Напоминание о любви тоже вызвало реакцию.

Как сообщили «Фонтанке» в ЛГБТ-движении, на 4 августа были намечены одиночные пикеты на Дворцовой. Алексей Сергеев стоял у Александровской колонны. Около шестидесяти человек, разными группами, находились поодаль, обнявшись радужными флагами.

Первой полиция подошла к компании из 27 человек и объявила, что участие в несанкционированном мероприятии запрещено законом. «Ребята лозунги не кричали, плакаты не держали, на плечи были накинуты флаги радуги», – уточняют очевидцы.

Полицейские сгрузили всех в автобус, в том числе организатора пикетов Юрия Гаврикова, и принялись за остальных. Под горячую руку попал соорганизатор Алексей Назаров. «Меня еще никогда за сорокалетнюю жизнь не носили на руках по Дворцовой площади. Теперь я знаю, насколько это приятно, и что полиция бывает полезной», – передал Назаров через «Фонтанку» слова благодарности.

29-й задержанной оказалась пикетчица Мира Тай. Она стояла с плакатом «Наши знамена — любовь».

По данным «Фонтанки», автобус направляется в один из отделов Красносельского района. Автозак с Назаровым и Тай стоит на Дворцовой.

ЛГБТ проводит прайды в Петербурге девять лет, в этом году власти отказали движению во всех акциях. На одиночные пикеты согласование не требуется.

Одновременно с пикетами на Дворцовой собрались байкеры, но с ЛГБТ они не пересеклись. В движении отмечают, что накладка мероприятий – совпадение.