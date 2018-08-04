«Жатвы много, а делателей мало»: РПЦ выпустила методичку для священников-видеоблогеров

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ выпустил методическое пособие для священников-видеоблогеров, в котором собрал рекомендации по выбору тем и языка для общения с аудиторией. В документе работа батюшки в сети называется «интернет-миссией».

Из методички, опубликованной на сайте отдела в начале августа, можно узнать, что в основном православные священники создают и ведут видеоблоги за счет личного энтузиазма и собственных средств, поэтому в большинстве случаев они проигрывают в качественном и профессиональном плане общему уровню каналов на том или ином видеохостинге. Сказывается и отсутствие времени, что влияет на частоту релизов роликов и, соответственно, рост аудитории и активности на канале.

Чтобы исправить эту ситуацию священникам-видеоблогерам предлагают руководствоваться принципом христианской целесообразности и искать общий язык с аудиторией.

«В отличие от храмовой проповеди в видеоблогинге является допустимым выражение эмоций, самоирония, добрые шутки, умеренная жестикуляция и другие невербальные способы коммуникации, – рекомендуют авторы. – Оперирование библейскими цитатами особенно в среде, где Священное Писание не является авторитетным источником, тоже не будет иметь должного эффекта, поэтому нужно учиться обосновывать свое мнение на примере субкультурных особенностей зрителей».

При этом «христианская миссия не должна становиться отвлеченной повесткой из прошлого», поэтому священнослужителям рекомендуют использовать актуальную новостную повестку – реагировать на внешние информационные поводы, а при «накоплении определенного опыта и медийной узнаваемости, инициировать собственный христианский дискурс».

Клирикам советуют остерегаться тем, которые способны разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признаку.

«Недопустимы к публикации тематические выпуски, пропагандирующие нездоровый образ жизни, безнравственность, насилие и т.д. Особую опасность представляют темы, способные спровоцировать церковный раскол, грех которого, по слову свт. Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью», – говорится в документе.

Также недопустимо высмеивание недостатков отдельных людей или групп, и использование противоречий и напряженностей между ними, бравирование идеологическими штампами, употребление оскорбительных кличек и ярлыков. Все это, как отмечают авторы, будет иметь серьезные духовные последствия, поскольку «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».

В августе прошлого года видеоблогер Руслан Соколовский выпустил на YouTube ролик, где ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге (храм построен на месте Ипатьевского дома, где расстреляли Николая II и его семью). После этого началась проверка, в квартире молодого человека прошёл обыск, а его самого отправили в СИЗО. Позднее он был приговорен к двум годам и трем месяцам условно.