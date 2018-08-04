В детской комнате столетнего дома в Калининском районе обвалился потолок

Жильцы дома на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга настаивают, что отваливающиеся куски потолка пока еще не стали обыденностью в старинном здании, но трещины есть в каждой квартире.

Как «Фонтанке» рассказал очевидец, в детской комнате одной из квартир дома по адресу Кондратьевский, 23/20, стали падать куски потолка примерно в 8 вечера 3 августа. Жильцы, по их словам, услышали звук, похожий на падение шкафа.

«Эти куски потолка, они тяжелые. Голову пробить – легко. Даже взрослому», – описывает увиденное соседка, прибежавшая на место обрушения и державшая в руках части потолка. «Дом старый, он трясётся от трамваев, страшно» – отметил один из жильцов, добавив, что трещины можно найти в каждой квартире.

Во время обрушения потолка никто не пострадал. Получить оперативный комментарий от администрации Калининского района «Фонтанке» не удалось.