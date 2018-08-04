Угнанную в Петербурге «Ауди» по пути в Выборг перепродали пять раз

Житель Петербурга написал благодарность оперативникам уголовного розыска 35 отдела полиции Приморского УМВД. Они вернули ему иномарку за неделю, пройдя по цепочке из пяти новых владельцев.

Как сообщает 4 августа региональное управление МВД, иномарку удалось найти в Выборге за неделю после заявления об угоне. Выяснилось, что за это время ее перепродали пять раз. Каждый из новых владельцев был опрошен, угонщика удалось задержать. В благодарственном письме петербуржец отметил, что в квартале, откуда угнали его Audi Q7, нет камер видеонаблюдения.