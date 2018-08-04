Житель Петербурга отдал жизнь за ВДВ. Его рацион доблести состоял из сырого мяса и спирта

День Воздушно-десантных войск в Петербурге омрачен безвозвратной потерей. Участник праздника доказывал всесилие десантуры экстремальным рационом. Законы физиологии оказались сильнее.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, после знакомств на Дворцовой площади и коллективных радостей в парке 300-летия бывалые десантники небольшими компаниями разъехались по своим районам. В квартирнике на Витебском проспекте, дом 47, солировал невысокий, лет пятидесяти, Николай Иванович. Он был гостем, но вел себя по-хозяйски. Идеи более молодых товарищей, как бы еще утвердить несгибаемость боевого духа, отвергал снисходительной улыбкой и предложил свою. За ВДВ он пообещал глушить чистый спирт, а ужинать – сырым мясом.

К полуночи Николай Иванович был весел и бодр, 2 августа заканчивалось его триумфом. Ему бы остановиться, но эксперимент с сыроедением продолжился. К шести утра десантник обмяк и рухнул на пол.

Судмедэксперты постараются определить причину смерти и предоставить следователям подробный отчет о концентрации в организме покойного компонентов с сурового десантного стола.

В День ВДВ петербуржцы изощрялись в способах празднования. Их оставили без традиционного купания в фонтанах. Водоканал закрыл крупнейшие и взял на контроль остальные. Кроме смерти на Витебском, еще один случай закончился серьезными травмами. Мужчина прыгнул с 19-метрового Яхтенного моста и упал на воду плашмя. Его увезли с повреждениями внутренних органов.

История ВДВ в России ведется со 2 августа 1930 года. На учениях под Воронежем впервые десантировались 12 парашютистов. Отцом ВДВ считается генерал армии Василий Маргелов. Десант подчеркивает свою элитарность девизом «Никто, кроме нас». Он же звучал в костромском ресторане «Валенок» 9 мая, когда перепившие офицеры ВДВ устроили дебош и вызвали спецназ для штурма заведения.