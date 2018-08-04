Росстат заявил о серьезном росте зарплат в России

Федеральная служба государственной статистики посчитала, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии 2018 года выросла до 42,5 тысяч рублей.

Как пишет 4 августа RNS, это на 11% больше, чем в прошлом году, когда номинальная зарплата составляла 38 тысяч рублей. Ранее специалисты Росстата выяснили, что из года в год разница в доходах 10% богатейших россиян и 10% самых бедных держится примерно на одном уровне. Если в 2015-м миллионеры были в 15,7 раз богаче бедняков, то в 2016-м уже в 15,5. Еще через год этот показатель снизился до 15,3. При этом доля россиян, живущих менее чем на 10 долларов в день, составила 6,5%.