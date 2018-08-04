Восемь погибших и семь пострадавших: в Калужской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус

Шестеро граждан Молдавии и двое россиян погибли в аварии на трассе в Калужской области утром 4 августа. Еще семерых увезли в больницы.

Как сообщает РБК, ДТП произошло в Мещевском районе на 230 километре трассы М-3 «Украина». Микроавтобус «Мерседес» вез из Москвы граждан Молдавии, шесть из них погибли, семеро находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести, включая крайне тяжелое. В легковом «Форде» погиб водитель и пассажир, автомобиль ехал из Калуги. В аварии, предположительно, участвовал грузовик, но эта информация проверяется. Что послужило причиной столкновения автомобилей, пока не ясно.