СМИ: Командир вертолета UTair заметил трос с грузом в последний момент, маневр не удался

Авиакатастрофа, в которой погибли 18 человек утром 4 августа, могла произойти из-за ошибки пилота, который неверно рассчитал дистанцию до летевшего перед ним вертолета с трубами на тросе.

Об этом сообщает BFM.Ru со ссылкой на «Интерфакс». Вертолет МИ-8 взлетел с площадки Ванкорского месторождения в Красноярском крае около 6 утра по Москве, рядом с ним, на расстоянии менее километра, поднялся еще один борт. Тросом к нему были прикреплены трубы. Летчик с пассажирами на борту, предположительно, неправильно рассчитал дистанцию и подлетел слишком близко. Из данных радиообмена можно сделать вывод, что трос пилот вовсе не заметил, пока не оказался к нему вплотную. Совершить маневр на высоте около ста метров он не успел, лопасти зацепились за подвешенный груз, вертолет с нефтяниками на борту разбился. Второе судно приземлилось благополучно.

Расследованием катастрофы занимается центральный аппарат Следственного комитета России и Межгосударственный авиационный комитет.