Музей Тургенева в Москве потушили

Здание, в котором расположен музей Тургенева на Остоженке в Москве, потушили за час. Фасад горел на площади 70 квадратных метров.

Двухэтажный особняк по адресу Остоженка, дом 37, потушили к 11 утра 4 августа, пострадавших в пожаре нет. По некоторой информации, из закрытого на реставрацию здания эвакуировали несколько рабочих.

Дом, где жила мама писателя Ивана Тургенева, загорелся около десяти утра. Сообщалось, что очаг возгорания находился в подвале. Здание — объект культурного наследия федерального значения. Особняк был построен в 1819 году, Тургенев описал его в повести «Муму».