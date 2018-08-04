Убитых в ЦАР российских журналистов везут в Россию через Париж

Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко доставили в аэропорт в Париже.

Снимок 4 августа в Instagram выложил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венидиктов. Самолет с телами вылетел из города Банги. В посольстве России в ЦАР уточнили, что в Москву останки доставят в ночь на воскресенье.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко убиты в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании.