Вор случайно подобрал ключ к банкомату на Жукова, пропали 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный опустошил банкомат, подобрав к нему ключ. Он ушел незамеченным.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, преступник подобрал ключ и механический кодовый замок к банкомату «Росбанка» в магазине «Окей» на проспекте Жукова в Красносельском районе. Преступление он совершил 1 августа почти в час дня. Добыча злоумышленника составила чуть более 2,6 миллиона рублей.

Банкомат не был оборудован сигнализацией, так что пропажу заметили не сразу. Заявление в полицию представители банка подали только через два дня. Следы вора ищут по записям камер видеонаблюдения.