В Москве горит особняк, про который Тургенев писал в «Муму»

Закрытый три года назад на реконструкцию музей Тургенева в Москве загорелся утром 4 августа. Здание, которое автор описал в повести «Муму», построено в 1819 году.

Как сообщает столичное управление МЧС, фасад 37 дома по улице Остоженка загорелся около десяти утра в субботу, 4 августа. Площадь пожара ведомство не называет. По информации СМИ, очаг возгорания находится в подвале объекта культурного наследия.

В 1840-50-х годах в доме жила мать Ивана Тургенева, здание и произошедшие в нем события легли в основу повести «Муму». Посвященный писателю музей там был открыт в 2007 году, в 2015 его уже закрыли на реставрацию.