Нурмагомедов и Макгрегор будут драться в Лас-Вегасе

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор сойдутся на ринге в Лас-Вегасе 6 октября.

Об этом 4 августа сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой состоится на арене T-Mobile. Россиянину Нурмагомедову, который в апреле этого года стал первым российским чемпионом UFC, предстоит подтвердить титул в драке с ирландцем Макгрегором, экс-чемпионом в легком и полулегком весе. На его счету 21 выигранный бой, 18 из которых — нокаутом. Нурмагомедов выиграл 26 раз, нокаутировав противника в 16 боях.

THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY

— #UFC227 (@ufc) 3 августа 2018 г.