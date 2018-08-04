Нурмагомедов и Макгрегор будут драться в Лас-Вегасе

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор сойдутся на ринге в Лас-Вегасе 6 октября.

Об этом 4 августа сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой состоится на арене T-Mobile. Россиянину Нурмагомедову, который в апреле этого года стал первым российским чемпионом UFC, предстоит подтвердить титул в драке с ирландцем Макгрегором, экс-чемпионом в легком и полулегком весе. На его счету 21 выигранный бой, 18 из которых — нокаутом. Нурмагомедов выиграл 26 раз, нокаутировав противника в 16 боях.

О том, что поединок между спортсменами состоится осенью было известно еще в июне. Назначению боя предшествовал конфликт — о россиянине в интервью нелестно отозвался друг Макгрегора, Артем Лобов. Нурмагомедов ответил ему кулаками в нью-йоркском отеле. После на автобус с бойцами, где в том числе находился чемпион UFC, напал уже Макгрегор.

Нурмагомедова поддержал футболист Артем Дзюба, подарив ему футболку сборной с автографами.